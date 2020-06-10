53 Türk uzman Akkuyu NGS'de işbaşında
Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santralinde (NGS) çalışmak üzere nükleer mühendislik alanında Personel Yetiştirme Programı kapsamında Rusya’da üniversite eğitimini tamamlayan üçüncü gruptaki 53 genç Türk mühendis, Akkuyu sahasında çalışmaya başladı.
Rusya'nın en iyi üniversitelerinden biri olan Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI'den mezun olan 53 genç mühendis, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Mersin'e gelerek, İçişleri Bakanlığı genelgesinde öngörülen zorunlu izolasyon sürecinden sonra korona virüsün yayılmasını önlemek için uygulanan sıkı önlemlere uygun olarak işe başladı.
"İŞE YENİ BAŞLAYANLARI KARŞILAMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"
Akkuyu Nükleer A.Ş. yöneticileri, şirketin yeni çalışanları ile bir araya gelerek genç mühendislere başarı ve profesyonel açıdan kendilerini geliştirmelerini temennisinde bulundu. Genç Türk uzmanların ilk mesai gününü kutlayan Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, "Akkuyu NGS'de çalışmak üzere Türk personel yetiştirme programı, Hükümetlerarası Anlaşma'nın önemli bir parçasıdır. NGS inşaat projesi aktif aşamadadır. Şirketimiz, işe yeni başlayanları karşılamaktan memnuniyet duymaktadır. Onların, bizim büyük ve sıcak ekibimize hızla adapte olacağından eminim" dedi.
Genel Müdür Birinci Yardımcısı, NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh de genç mezunların büyük potansiyele sahip olduklarının altını çizerek, "Onlar, kendi ülkelerine katkı sunmak, ülkelerinin refahı için çalışmak isteyen yetenekli çocuklardır. Üniversitedeki eğitimleri tamamlandı ve biz de onlara 'hoş geldiniz' diyoruz" ifadelerini kullandı.
53 genç uzmandan biri olan Ömer Boyraz ise Rusya'daki heyecan verici 7 yıllık eğitimin ardından en üst düzey profesyonellerden oluşan ekiple böyle büyük bir projede çalışmaya başlamanın gurur verici olduğunu söyledi.
PROGRAM 2011'DE BAŞLADI
Akkuyu NGS için Personel Yetiştirme Programı 2011 yılından bu yana yürütülüyor. Bu yıl üçüncü grup mezun oldu. 2018 yılından itibaren ise toplam 130'dan fazla genç Türk uzman NRNU MEPhI'den mezun olup nükleer mühendislik alanında diplomalarını alarak, hepsi Akkuyu Nükleer A.Ş.'den iş teklifi aldılar. Şu anda 120'den fazla Türk öğrenci, Akkuyu NGS için uzman yetiştirme programı kapsamında Rusya'da eğitimlerine devam ediyor.
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