10 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Bitlis'te bir ev karantinaya alındı

Son dakika haberine göre 'te bir ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır." denildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2020
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BİTLİS'TE BİR EV KARANTİNAYA ALINDI

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Zeydan Mahallesi 804. Sokak'taki bir evin geçici süreyle karantinaya alındığı belirtti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mezkur adreste ikamet eden vatandaşların haneden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, hanede görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."

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