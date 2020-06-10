Son dakika: Bitlis'te bir ev karantinaya alındı
Son dakika haberine göre Bitlis'te bir ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır." denildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Zeydan Mahallesi 804. Sokak'taki bir evin geçici süreyle karantinaya alındığı belirtti.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mezkur adreste ikamet eden vatandaşların haneden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, hanede görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."
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