09 Haziran 2020, Salı
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Dünya Bankası'ndan kritik uyarı: Son onyılların en derin...

, küresel gayrisafi yurt içi hasılada () beklenen yüzde 5.2 düzeyindeki daralma ile, dünyanın son onyılların en derin durgunluğuyla karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2020
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DÜNYA BANKASI'NDAN UYARI: SON ONYILLARIN...
'nın, Küresel Ekonomik Görünüm Haziran 2020 raporunda, Covid-19 kaynaklı krizin yansımalarınının, küresel ekonomiyi büyük sıkıntıya sokacağına dikkat çekildi. Raporda, bu sıkıntıların büyük ölçüde, "düşük yatırım, kaybedilen işlerden dolayı insan sermayesinde ve eğitimde yaşanacak büyük erozyon, küresel ticaret ve arz zincirinde parçalı yapıya dönüşüm gibi gelişmeler kaynaklı olacağı vurgulandı.

Rapora göre, bu gelişmelere bağlı olarak enerji ve endüstriyel malzeme ihracatçıları sert darbe alacaklar.
Raporda, yüzde 7.2 düzeyinde daralmasıyla en büyük olumsuz etkinin 'da yaşanağı uyarısı da yapıldı.

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