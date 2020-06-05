Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İNTES arasında işbirliği
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgınına karşın çalışanlara yönelik önleyici tedbirler almaya devam ediyor. Salgın sürecinde bulaş riskinin yüksek olduğu inşaat sektöründe 159 bin 368 şantiyeyi ve 1 milyon 135 bin 778 çalışanı doğrudan ilgilendiren 19 maddelik tedbir kılavuzu yayımlayan Bakanlık, son olarak Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile yeni bir işbirliğine imza attı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüse karşı çalışanlara yönelik önleyici tedbirler alınmaya devam ediliyor. Salgın sürecinde bulaş riskinin yüksek olduğu inşaat sektöründe, 159 bin 368 şantiyeyi ve 1 milyon 135 bin 778 çalışanı doğrudan ilgilendiren 19 maddelik tedbir kılavuzu yayımlayan bakanlık, son olarak Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile yeni bir işbirliğine imza attı.
Koronavirüs salgını sonrasında işe dönüşü ve salgının etkisini azaltacak çalışmaları içeren iş birliğinde, yapı işlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sürdürülmesinin amaçlandığı belirtilerek, "Bu işbirliğinin yanı sıra koronavirüs pandemisinin ülke sınırları içerisinde görüldüğü ilk tarihten itibaren işçi, işveren ve memur konfederasyonları başta olmak üzere tüm taraflara sağlıklı ve güvenli bilgiye erişimi sağladı. Süreç içerisinde 22 farklı faaliyet koluna yönelik dokümanlar hazırlanarak, COVID-19 internet sitesi üzerinden de paylaşarak tüm tarafların kullanımına sunuldu" ifadesine yer verildi.
'EĞİTİM PROGRAMLARI OLUŞTURULDU'
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Genel Müdürlüğü ile İNTES işbirliğinde, sektörden uzmanların ve iş müfettişlerin yer aldığı bir teknik çalışma grubunun kurulduğu kaydedilerek, "Ardından sektörden gelen geri bildirimlerle işveren ile çalışanı koruyacak şekilde sürecin atlatılmasına ilişkin çalışmalara başlandı. Bu kapsamda teknik çalışma grubunca, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesine ilişkin eğitim programları oluşturuldu. İSG kurallarının belirlenmesi ve kontrol listelerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Ayrıca sıkça sorulan sorular ve cevapları hazırlanarak bir platform üzerinden paylaşılması, şantiyelerdeki maske ihtiyaçlarının belirlenmesi de çalışmalar arasında yer aldı" denildi.
Ayrıca, çalışanları korumaya yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nce, bulaş riskinin yüksek olduğu sektörlerdeki 700 bini aşkın işletmeye ve 5 milyonu aşkın çalışana yönelik tedbir kılavuzları hazırlanarak, İSG profesyonellerine gönderildiği anımsatıldı.
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