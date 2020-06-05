Hayallerini erteleme Türkiye" kampanyası ile vatandaşın cebine 48 bin TL kalacak
Emlak Konut’un tarihi "Hayallerini erteleme Türkiye" kampanyası başladı. Taksitlerin iki yıl sonra başlayacağı kampanyada 15 yıl vadeli yüzde 0.79 faiz uygulanıyor. 500 bin liralık ev için 400 bin lira kredi çekildiğinde maliyet 668 bin lira olurken, kampanyada bu rakam 620 bin liraya düşüyor. 48 bin lira cepte kalıyor.
Sabah'ın önceki gün açıkladığı tarihi konut kampanyasında satışlar başladı. Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, konut satışlarını canlandırmak için seferberlik başlatarak, 26 projede taksit ödemelerini 24 ay erteledi.
Faiz indirimiyle birlikte hareketlenen konut sektörüne can suyu olacak tarihi kampanyada vatandaş alacağı konut fiyatının yüzde 80'i için kredi kullanacak. Kalan yüzde 20'lik ödeme için ise yüzde 5 peşinat verilecek. Geri kalan yüzde 15'lik kısım da üçüncü yılda ödemeye başlanacak.
% 0.79'LA 15 YIL VADE
Faiz oranı ise 15 yıl vadede yüzde 0.79 olarak uygulanacak. Böylece kampanya kapsamında ev alacak vatandaşın hem yüzü hem de cebi gülecek.
Hesaplamalara göre, mevcut faizlerle 500 bin liralık ev alan bir vatandaş 400 bin lira kredi çektiğinde toplam maliyet 668 bin TL oluyor. Kampanyayla birlikte 500 bin TL'lik ev için ödenecek maliyet ise 620 bin TL'ye düşüyor. Vatandaşın cebine 48 bin lira kalıyor.
AYDA 1.824 LİRALIK FARK
Kamu bankalarının indirim hamlesiyle yüzde 0.64'e düşen konut kredisi faiziyle ev almak isteyen bir vatandaş ise, aynı fiyatlı daire için 15 yılda toplam 674 bin lira öderken, aylık taksitleri ise 5.573 liradan 3.749 liraya düşecek. Faiz hamlesiyle ev almak isteyen vatandaşın 1.824 liralık aylık taksit farkı da cebinde kalmış olacak.
EV YAPAN DAR GELİRLİ AİLEYE 40 BİN LİRAYA KADAR DESTEK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi ailelerin ev yapım ve onarımına yönelik barınma yardımlarında üst sınırı 40 bin liraya yükselttiklerini belirterek, "Yardımlar normalleşme sonrasında da bu oranlarla devam edecek" dedi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları ile gerçekleştirilen barınma yardımlarında bir süre önce artışa gidildiğini belirten Selçuk, "Betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında hane başına 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık. Prefabrik ev yapımı yardımını da 20 bin liradan 30 bin liraya yükselttik. 3 bin lira olan, afet sonrası yapılan ev eşyası yardımlarımızı 5 bin lira olarak revize ettik" diye konuştu.
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