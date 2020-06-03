03 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: EPDK 11 yeni lisans verdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (), elektrik ve piyasalarında 11 yeni lisans verildi. EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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EPDK 11 YENİ LİSANS VERDİ!

Buna göre, elektrik piyasasında 4 üretim lisansı verilirken, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

piyasasında 2 dağıtıcı, 2 madeni yağ, 3 depolama lisansı verildi.

Aynı piyasada, 2 firmanın daha önce sona erdirilen madeni yağ lisansı da yeniden yürürlük kazandı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları () piyasasında ise 1 şirketin 2 LPG depolama lisansı sona erdirildi.

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