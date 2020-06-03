Son dakika: EPDK 11 yeni lisans verdi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında 11 yeni lisans verildi. EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 4 üretim lisansı verilirken, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.
Petrol piyasasında 2 dağıtıcı, 2 madeni yağ, 3 depolama lisansı verildi.
Aynı piyasada, 2 firmanın daha önce sona erdirilen madeni yağ lisansı da yeniden yürürlük kazandı.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirketin 2 LPG depolama lisansı sona erdirildi.
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