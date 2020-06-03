Dış piyasalardan güven mesajı! Kriz lobisinin operasyonu tutmadı!
Koronavirüs salgınında sağlık alanında dünyanın gıpta ile izlediği bir mücadeleye imza atarken, çok sayıda ülkeye de yardım edip normalleşme sürecine giren Türkiye, bu süreçte ekonomide de tüm olumsuz algı operasyonlarına rağmen, sağladığı kaynaklarla güven tazeledi.
Türk banka ve şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomik sistemi ve finansal piyasaları en olumsuz şekilde etkilediği dönemde 6 milyar 909 milyon dolarlık uluslararası finansman temin ederek önemli bir başarıya imza attı. Sağlanan bu finansmanla, borç geri dönüşlerinin en yoğun olduğu nisan ve mayıs ayları rahatlıkla atlatıldı.
HURAFELER BOŞ ÇIKTI
Türk şirketleri bu finansmanı sağlayarak, "Yabancı Türkiye'ye uzak duruyor, Türkiye küresel piyasalardan finansman bulma konusunda zorlanabilir" hurafelerini de boşa çıkardı. Türk bankaları ve Ülker Bisküvi Nisan-Mayıs döneminde toplam 6.3 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı. Toplam borç çevirme oranı yüzde 91 oldu. Sendikasyonun yanı sıra başta EBRD olmak üzere diğer kurumlardan da 600.6 milyon dolar kredi alındı. Birçok finans piyasasının uzun süre kapalı olduğu ve salgının etkilerinin en yoğun şekilde yaşandı��ı nisan ve mayıs aylarında toplamda 6 milyar 308 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Son 2 ayda yüzde 91'lik sendikasyon yenileme oranına ulaştı. Ayrıca, borçlanma maliyetleri de dolarda 25, euroda 40 baz puan daha düşük gerçekleşti. Sendikasyon kredilerinin maliyeti dolarda "libor + yüzde 2.25", euoda "euribor + yüzde 2" oldu.
YENİLEME REKORU EXİMBANK'TA
Geçen yıl 407 milyon dolar sendikasyon kredisi kullanan Türk Eximbank, 14-29 Mayıs'ta 723 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı ve böylece yüzde 178'lik yenileme oranıyla bu alandaki rekoru elde etti. Garanti BBVA 20 Mayıs'ta sağladığı 594 milyon dolarla geçen yılki 755 milyon dolarlık sendikasyon kredisini yüzde 79 yeniledi. İş Bankası ise 2019'da 950 milyon dolar olan sendikasyon kredisini, 21 Mayıs'ta sağladığı 792 milyon dolarla yüzde 83 tazeledi.
Öte yandan, Ülker Bisküvi, bankalar haricinde sendikasyon temin eden şirket olarak öne çıktı. Şirket, geçen yıl sağladığı 375 milyon dolarlık sendikasyon kredisini, 2 Nisan'da yüzde 121 oranında yenileyerek 455 milyon dolar temin etti.
SENDİKASYON DIŞINDA 600.6 MİLYON $
Türk bankacılık sektörünün finansmana erişim başarısı, sendikasyon dışı kredilere de yansıdı. Bu dönemde, 5 bankanın başta Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası olmak üzere çeşitli kuruluşlardan sağladığı kredi tutarı 600.6 milyon dolar dolar oldu. Denizbank 175, QNB Finansbank 136, Garanti BBVA 104.6, Yapı Kredi 100 milyon dolar ve Türk Eximbank 85 milyon dolar krediyi mayıs ayında Türkiye'ye getirme başarısını gösterdi.
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