01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Amacımız aşama aşama normale dönmek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Amacımız aşama aşama normale dönmek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , "Amacımız salgınla mücadelemizde elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeden, aşama aşama normale dönmek" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2020
ABONE OL
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: AMACIMIZ AŞAMA AŞAMA...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla 'yeni normal' hayata geçiş yaptıklarını belirtti. Bazı kısıtlamaların sona ermesinin koronavirüs ile mücadelenin bittiği anlamına gelmediğini vurgulayan Oktay, "Bundan sonraki süreçte de tedbiri asla elden bırakmayacağız. Yeni normalde fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız. Amacımız salgınla mücadelemizde elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeden, aşama aşama normale dönmek. Yeni normal hayatın tüm kurallarına titizlikle, hiçbir gevşemeye mahal vermeksizin uyalım. Bu sadece kendimize ve yakınlarımıza değil, milletimize karşı da sorumluluğumuzdur" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA