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SON DAKİKA: Rusya koronavirüs aşısı için tarih verdi! "Olumlu sonuç aldık"

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Merkez Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Sergey Boriseviç, maymunlar ve hamster'lar üzerinde yapılan klinik öncesi deneylerin aşının güvenirliğini ve etkinliğini ortaya koyduğunu, klinik çalışmaların ise önümüzdeki Temmuz ayının sonlarına doğru tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 11:46
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SON DAKİKA: Rusya koronavirüs aşısı için tarih verdi! Olumlu sonuç aldık

Rusya, koronavirüs (Covid-19) aşısı deneme çalışmalarında klinik öncesi deneylerin başarılı sonuç verdiğini açıkladı.

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SON DAKİKA: Rusya koronavirüs aşısı için tarih verdi! Olumlu sonuç aldık

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Merkez Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Sergey Boriseviç, maymunlar ve hamster'lar üzerinde yapılan klinik öncesi deneylerin aşının güvenirliğini ve etkinliğini ortaya koyduğunu, klinik çalışmaların ise önümüzdeki Temmuz ayının sonlarına doğru tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

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SON DAKİKA: Rusya koronavirüs aşısı için tarih verdi! Olumlu sonuç aldık

ASKERLER ÜZERİNDE DENENECEK

Krasnya Zvezda gazetesine açıklamalarda bulunan Boriseviç, aşının insanlar üzerindeki denemeleri için gönüllüler arasından yaşları 25 ila 50 arasında değişen 50 askeri personelin seçildiğini söyledi.

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SON DAKİKA: Rusya koronavirüs aşısı için tarih verdi! Olumlu sonuç aldık

Rus yetkili, birinci grupta yer alan gönüllülerin aşı test deneyi ve muayene için 3 Haziran'da sağlık kuruluşuna girişlerinin yapılacağını belirtti.

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SON DAKİKA: Rusya koronavirüs aşısı için tarih verdi! Olumlu sonuç aldık

RUSYA SAĞLIK BAKANI: AĞUSTOS-EYLÜLDE AŞIYA ERİŞİLEBİLİR

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ise koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk örneklerinin önümüzdeki Ağustos-Eylül aylarında sağlık çalışanları için erişilebilir hale gelebileceğini açıkladı.