SON DAKİKA: Rusya koronavirüs aşısı için tarih verdi! "Olumlu sonuç aldık"

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Merkez Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Sergey Boriseviç, maymunlar ve hamster'lar üzerinde yapılan klinik öncesi deneylerin aşının güvenirliğini ve etkinliğini ortaya koyduğunu, klinik çalışmaların ise önümüzdeki Temmuz ayının sonlarına doğru tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 11:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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