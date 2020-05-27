Tarih belli oldu! Uçuşlar ne zaman açılacak? THY iç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Son dakika... Uçuşlar ne zaman başlayacak? İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uçak seferleri iptal edilmişti. Normalleşme sürecinde uçak seferlerinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Türk Hava Yolları tarafından iç hat ve yurt dışı uçuşları ile ilgili açıklama geldi. Peki, uçuşlar ne zaman açılacak? THY iç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 17:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL