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Tarih belli oldu! Uçuşlar ne zaman açılacak? THY iç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Son dakika... Uçuşlar ne zaman başlayacak? İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uçak seferleri iptal edilmişti. Normalleşme sürecinde uçak seferlerinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Türk Hava Yolları tarafından iç hat ve yurt dışı uçuşları ile ilgili açıklama geldi. Peki, uçuşlar ne zaman açılacak? THY iç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 17:54
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Tarih belli oldu! Uçuşlar ne zaman açılacak? THY iç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi... İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında uçak seferleri iptal edilmişti. Daha önce 28 Mayıs'a kadar uzatılan uçuşlar ileri tarihe ertelendi. Uçak seferleri ile ilgili merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, uçuşlar ne zaman açılacak? THY iç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

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Tarih belli oldu! Uçuşlar ne zaman açılacak? THY iç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

İÇ HAT VE YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

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Tarih belli oldu! Uçuşlar ne zaman açılacak? THY iç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

THY'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle iç ve dış hatta uçuş durdurma kararı uzatıldı.

Bu kapsamda THY, iç hat seferlerini 4 Haziran, dış hat seferlerini ise 10 Haziran'a kadar durdurdu.

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Tarih belli oldu! Uçuşlar ne zaman açılacak? THY iç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Öte yandan alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek.

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Tarih belli oldu! Uçuşlar ne zaman açılacak? THY iç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

THY, daha önce yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattığını duyurmuştu.