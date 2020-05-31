Emekli ek ödeme artışı | Emeklinin ek ödemeyle maaşı ne kadar olacak 2020?

EMEKLİLER EK ÖDEMENİN ARTIRILMASINI İSTİYOR

Ocak'ta maaşı yükselen, promosyonu zamlı alma imkanı elde eden, 650 bininin aylık kazancı bin 500 liraya yükseltilen emeklilere, bir artış daha gündemde. Emekliler, her ay maaşlarla birlikte verilen yüzde 4 oranındaki ek ödemenin artırılmasını istiyor.