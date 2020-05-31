Emekli ek ödeme artışı | Emeklinin ek ödemeyle maaşı ne kadar olacak 2020?
Milyonlarca emekliye her ay verilen ek ödemelerle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Yüzde 4 olarak ödenen ek ödemelerin 8-10 bandına çıkarılması gündeme geldi. Eğer teklif kabul edilirse SSK ve Bağ-Kur'luların ek ödemesinde 361 liraya kadar artacak. Buna göre en yüksek ödeme 602 liraya çıkacak.
EMEKLİLER EK ÖDEMENİN ARTIRILMASINI İSTİYOR
Ocak'ta maaşı yükselen, promosyonu zamlı alma imkanı elde eden, 650 bininin aylık kazancı bin 500 liraya yükseltilen emeklilere, bir artış daha gündemde. Emekliler, her ay maaşlarla birlikte verilen yüzde 4 oranındaki ek ödemenin artırılmasını istiyor.
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