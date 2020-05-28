Normalleşme için kritik adım! İç hat uçuşları 4 Haziran’da başlıyor

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında uçuşlarını askıya alan havayolu şirketleri, belirlenen yeni kurallar ve hijyen tedbirleri ile uçuşlara başlamaya hazırlanıyor. Seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere diğer havayolu şirketleri 4 Haziran'dan itibaren kademeli olarak iç hat seferlerine başlayacak. Haziran ayının ortalarından itibaren ise diğer ülkelerin seyahat yasaklarına ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda dış hat uçuşları başlatılacak. Şirketler, HES kodu, hijyen ve sosyal mesafe önlemleriyle yeni dönem uçuş tecrübesi yaşayacak.





HES KODU OLMADAN UÇUŞ YOK

Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' (HES) projesi kapsamında hayata geçirdiği HES kodu ile sağlanacak. 10 ya da 12 haneli bu kod ile sağlıklı ve güvenli bir uçuş ortamı sağlanacak.Virüsün yayılmasını önlemek ve yavaşlatmak amacıyla, hastalığa maruz kalmış ya da hastalarla temas etmiş olan ve uçuşa kabul edilmeyecek yolcular bu uygulama ile önceden bilgilendirilmiş olacak. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular uçuşlara kabul edilemeyecek.

THY HİSSELERİ UÇUŞA GEÇTİ

En çok merak edilen konu ise uçak içerisinde sosyal mesafenin korunması için koltuk aralarının boş bırakılıp bırakılmayacağı. Bu konuda henüz bağlayıcı bir karar yok. Koltuk aralarının boş bırakılması durumunda bile 1.5 metrelik fiziksel mesafenin sağlanamayacağına dikkat çekiliyor. Kabin içindeki sınırlı alan nedeniyle bu konuda ise esnek bir tutum sergilenmesi bekleniyor. Aynı ailedeki bireyler yan yana oturtulabilecek, diğer yolcuların oturma düzeni uçağın tipi ve doluluk durumuna göre şekillenecek. Normalleşme adımlarıyla birlikte uçuşların başlayacak olması borsada THY hisselerini uçurdu. THY hisseleri yüzde 10 yükselerek tavan oldu. THY'deki hızlı çıkış, borsada endeksin 105 bin puanı aşmasını sağladı.

HES KODU NASIL ALINACAK?

- Uçakla seyahat etmek isteyen yolcular HES kodunu; Hayat Eve Sığar mobil uygulamasını kullanarak, e-devlet üzerinden veya 2023'e mesaj yollayarak edinebilecek.

- Kısa mesajda aralarında boşluk olacak şekilde HES, T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarasının son 4 rakamı ve HES kodu için geçerli olması gereken gün sayısını yazıp gönderilecek.

- Örnek Mesaj: HES 12345678901 5376 30 2023'e SMS yollayarak edinebilecek. HES kodunu aldığınızda ise geçerlilik süresinin uçuş tarihinizi kapsadığından emin olun.

İGA HİJYEN EKİBİ İŞ BAŞINDA

- Hjyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları istenen yolcuların, havalimanlarına her zamankinden erken gelmeleri tavsiye ediliyor.

- Terminallere maske olmadan giriş yapamayacak olan yolcuların vücut ısıları ise girişte termal kamera ile kontrol edilecek. Buna ek olarak İstanbul Havalimanı'nda 'İGA Hijyen Ekibi' tarafından kullanılacak akıllı kasklar ile habersiz ve temassız olarak yolcuların sıcaklık ölçümü de yapılacak. Ateşi yüksek olanlar uçuşlara alınmayacak.

- Yolcu yakınları ise uğurlama ve karşılama için terminallere giriş yapamayacak. Sadece engelli yolcuların yanındaki refakatçilerine izin verilecek.

- Yolcuların bilet ve bagaj işlemlerini minimum temassiz şekilde yapmaları için online olarak yapmaları teşvik edilecek.

- Güvenlik kontrol noktasından uçağın kapısına kadar giden yolcuların yapacakları bütün işlemler sosyal mesafe kuralı ve hijyen önlemleri ihlal etmeden gerçekleştirilecek.

YANINIZDA YEDEK MASKE OLSUN

- Uçuş boyunca yolcuların ve uçuş ekiplerinin maske ile seyahat etme zorunluluğu olacak.

- Yolcuların her 4 saatte bir değiştirecek kadar yedek maske bulundurmalarını tavsiye ediliyor.

- Uçağa alım sırasında kuyruk ve teması en aza indirmek için koltuk sıra numarasına göre alım yapılacak.

- Biniş için önce arka sıradakiler uçağa alınacak. İnerken ise ön koltuklardan arka koltuklara doğru olacak.

- İkramlar en aza indirilecek. İç hatlarda sadece su ikram edilecek.

- Uçağa kabin bagajı alınmayacak.

- 100 ml altında olan kolonya ve dezenfektanları yolcular yanına alabilecek.



TERMAL KAMERALARLA ISI ÖLÇÜMÜ YAPILACAK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, (SHGM) tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi kapsamında havaalanları için KOVID-19 standartları rehberi yayınlandı. Yeni genelgeye göre, havaalanlarında pandemi süresince uyulması gereken kurallar belirlendi. Yolcuların, sağlık otoriteleri tarafından belirlenmiş olan kişisel koruyucu ekipmanları kullanma zorunluluğu bulunacak. Tüm tesisler ve terminal binasında en az 1 metre olacak şekilde sosyal mesafe korunacak. Havaalanına ulaşım için toplu taşıma servislerini kullanacak olan yolcular maskesiz olamayacak. Yolcuların yanı sıra personelin de termal kamera ya da temassız ısıölçerle vücut sıcaklık ölçümleri yapılacak. Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçisi haricinde yolcu olmayanların terminal binalarına girişlerine izin verilmeyecek. (Cevdet Özdemir ve Barış Şimşek/Sabah)