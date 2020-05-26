26 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hızlı tren seferleri yeniden başlıyor! Bakan ilk sefer tarihini duyurdu

Son dakika: Hızlı tren seferleri yeniden başlıyor! Bakan ilk sefer tarihini duyurdu

Son dakika haberi; Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen seferleri yarı kapasite ile yeniden başlıyor. , ilk seferin Perşembe saat 07.00'de Ankara-İstanbul arasında yapılacağını duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
ABONE OL
BAKAN AÇIKLADI! SEFERLER BAŞLIYOR

Son dakika haberi; Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen seferleri yarı kapasite ile yeniden başlıyor. , ilk seferin Perşembe saat 07.00'de Ankara-İstanbul arasında yapılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İlk yüksek hızlı trenimizi sabah 07.00'de Ankara'dan İstanbul'a uğurlayacağız. Trenimiz yarı kapasite ile çalışacak. Sadece Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) kodu almış ve seyahat belgesi olan vatandaşlarımız bu seferde seyahat edebilecek" dedi.

GÜNDE 16 SEFER YAPILACAK

Perşembe günü ilk seferin ardından gün içerisinde Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında toplam 15 seferin daha yapılacağını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "İlk günden itibaren, ikinci bir karara kadar her gün 16 seferimiz olacak. Seferlerimiz Bilim Kurulu'nun belirlediği önlemlerle düzenlenecek" diye konuştu.

Güvenlik tedbirleri nedeniyle her yolcunun biletine ait koltukta oturmasının sağlanacağını ve yer değişimlerine izin verilmeyeceğini de anlatan Karaismailoğlu, istasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcuların da kesinlikle trene alınmayacağını söyledi.

Gar, istasyon ve trenlerde maske takılmasının zorunlu olacağını da belirten Bakan Karaismailoğlu, "Yolculuğun her aşamasında sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak. Yüksek hızlı trenlerin her sefer öncesi ve sonrasında ayrıntılı temizliği ve dezenfekte işlemleri de yapılacak. Amacımız vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde istedikleri yere ulaştırmak. Vatandaşlarımız için; vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet aşkı ile çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz" dedi.

Son dakika: Hızlı tren seferleri yeniden başlıyor! Bakan ilk sefer tarihini duyurdu |Video HIZLI TREN SEFERLERİ YENİDEN BAŞLIYOR! BAKAN İLK SEFER TARİHİNİ DUYURDU |VİDEO

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA