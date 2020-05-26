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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Halkbank'a teşekkür

Son dakika haberi... , "Halk, kocaman bir aileyse; , bu ailenin "Önce halk sonra " diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler." açıklamasında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN HALKBANK'A TEŞEKKÜR

, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"ÖNCE HALK SONRA BANKA"

'ın paylaşımını alıntılayan Bakan Albayrak, "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin "Önce halk sonra banka" diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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