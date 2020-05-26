Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Halkbank'a teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"ÖNCE HALK SONRA BANKA"

Halkbank'ın paylaşımını alıntılayan Bakan Albayrak, "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin "Önce halk sonra banka" diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler." ifadelerini kullandı.