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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ziraat Bankası mesajı

, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası’nı bir kez daha gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN ZİRAAT BANKASI MESAJI

, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

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