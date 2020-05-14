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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 38 milyon lira kaynak ayırdık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "Desteklediğimiz 2019'da 38 bin 422 kişilik kapasite ile hizmet verdi. 2020 yılı için kapasitemizi 39 bin 484 kişiye yükselttik" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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BAKAN SELÇUK: 38 MİLYON LİRA KAYNAK AYIRDIK
Bakan , "Desteklediğimiz 2019'da 38 bin 422 kişilik kapasite ile hizmet verdi. 2020 yılı için kapasitemizi 39 bin 484 kişiye yükselttik" açıklamasında bulundu.

"GEÇİCİ OLARAK SONLANDIRDIK..."

Bakan Selçuk, "İlk Kovid-19 vakasının ülkemizde görüldüğü 11 Mart'tan itibaren, salgın riskine karşı aşevlerimizdeki servis usulü yemek hizmetini geçici olarak sonlandırdık" şeklinde konuştu.

VATANDAŞA YAPILAN DESTEKLER NELER?

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mağduriyet yaşanmaması için yemek hizmetinin aşevleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza adreslerinde teslim edilmesi sağlanıyor. Bunun yapılamadığı durumlarda ise vatandaşlarımıza kuru gıda desteğinde bulunuluyor" dedi.

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