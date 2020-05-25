25 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Volkswagen’in dizel motor skandalı! Sürücülere tazminat ödeyecek

Volkswagen’in dizel motor skandalı! Sürücülere tazminat ödeyecek

Almanya Federal Mahkemesi (), Alman otomobil üreticisi ’ın egzozlarında edilmiş dizel motorlu araçlar satın alan sürücülere ödemek zorunda olduğuna karar verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
ABONE OL
VOLKSWAGEN BÜYÜK TAZMİNAT ÖDEYECEK!

Alman yargı sistemindeki en yüksek dereceli mahkemesi , bir otomobil sahibi tarafından 'in emisyon testi manipülasyonu konusunda açtığı ilk davada kararını verdi. , Volkswagen'den egzozlarda manipülasyon yapılan araçları satın alanların prensip olarak alma hakkı olduğuna hükmetti.

60 BİN DAVAYA EMSAL OLACAK

Mahkemenin kararıyla dizel araç sahipleri araçlarını iade ederek satış fiyatını kısmen geri alabilecek. Müşteriye geri ödeme hesaplanırken otomobilin kilometresi dikkate alınacak.Karar, Alman mahkemelerinde bekleyen 60 bin dava için emsal olması bekleniyor.

DİZEL EMİSYONU SKANDALI

Çevre Koruma Ajansı 2015, yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Volkswagen o modeliyle büyük değişim yaşadı VOLKSWAGEN O MODELİYLE BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞADI
Volkswagen büyük şoku yaşadı: Benzeri görülmemiş kriz VOLKSWAGEN BÜYÜK ŞOKU YAŞADI: BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KRİZ
Son dakika: Volkswagen Wolfsburg'daki en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı SON DAKİKA: VOLKSWAGEN WOLFSBURG'DAKİ EN BÜYÜK FABRİKASINDA ÜRETİME YENİDEN BAŞLADI

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA