20 Mayıs 2020, Çarşamba
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TVF'den flaş açıklama: Kamu bankaları sermaye artırma süreci tamamlandı

Son dakika haberi... Varlık Fonu (), 11 Mayıs’ta yaptığı açıklamada duyurduğu, T.C. , Türkiye ve Türkiye 'nın çekirdek sermayelerinin 21 milyar lira artırılması sürecinin tamamlandığını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.05.2020
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KAMU BANKALARI SERMAYE ARTIRMA SÜRECİ TAMAMLANDI

'dan yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonumuz doğrultusunda kamu bankalarımızın sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu işlem sonucunda AŞ'deki ortaklık payımız yüzde 75.29 ve Türkiye TAO'daki payımız ise yüzde 35.99 olmuştur. T.C. AŞ hisselerinin tamamı hali hazırda TVF bünyesinde bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen" kamu bankalarının Covid-19 sürecinde desteklenmesi amacıyla yapılan işleme ilişkin ayrıntıların Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'nın yaptığı Özel Durum Açıklamaları'nda yer aldığı da belirtildi.

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