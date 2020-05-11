Türkiye Varlık Fonu'ndan kamu bankalarının sermayeleriyle ilgili flaş açıklama
Son dakika haberleri... Türkiye Varlık Fonu (TVF), "T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL arttırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız." açıklamasını yaptı.
TVF'den yapılan açıklamada, fonun, Nisan 2019'da yaptığı açıklamada, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde ve TVF'nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda, kamu bankalarına toplam 3,7 milyar avro ilave ana sermaye desteği sağlanması konusunda üstlendiği görevi duyurduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, "Yine aynı misyon doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız." bilgisi verildi.
- DİBS'LERİN BANKALARA SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK NAKİTLE KARŞILANACAK
Hali hazırda T.C. Ziraat Bankası AŞ'nin tamamı, Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ise çoğunluk hissesinin TVF bünyesinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, TVF'nin Vakıfbank'ta da hissedar olacağı bu işlemle birlikte üç banka arasındaki koordinasyon ve sinerjinin daha da güçleneceği kaydedildi.
Açıklama şöyle devam etti:
"Söz konusu sermaye desteği ile finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen kamu bankalarının Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri ve buna bağlı küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı daha güçlü hale gelmeleriyle önümüzdeki dönem büyüme stratejilerini sürdürmeleri amaçlanmaktadır.
Söz konusu işlemin finansmanı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) piyasa rayicinden bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacaktır. İşlemlere ilişkin detaylar Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun yaptığı Özel Durum Açıklamaları'nda yer almaktadır."
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bazı ithal ürünler için ilave gümrük vergisi getirildi
- Bakan Pakdemirli'den kırsal kalkınma için 1,2 milyar liralık yeni hibe çağrısı
- Emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu!
- Bayram harçlığı iddiaları doğru mu?
- Finans çetelerinin saldırıları boşa çıktı
- Apple için flaş iddia: iPhone üretimini...
- Bakan müjdeyi verdi! Tarih belli oldu
- Üreticide 2 lira markette 10 lira...
- 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı?
- Bir haftada yüzde 18 artış!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Xioami Redmi 8, Honor 7s cep telefonu dikkat çekiyor! Güncel liste...
- THY son dakika açıklaması: İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?
- Son dakika: 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı?
- Türkiye koronavirüs haritası! İllere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Son dakika: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste
- Son dakika: Emeklilerin maaş ödeme takvimi belli oldu! 2020 SGK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?
- AVM'ler bugün açık mı? AVM çalışma saatleri nasıl? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hangi AVM açık?
- TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?