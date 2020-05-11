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Türkiye Varlık Fonu'ndan kamu bankalarının sermayeleriyle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberleri...  Varlık Fonu (), "T.C. AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL arttırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız." açıklamasını yaptı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.05.2020
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TÜRKİYE VARLIK FONU'NDAN KAMU BANKALARININ SERMAYELERİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

'den yapılan açıklamada, fonun, Nisan 2019'da yaptığı açıklamada, T.C. Hazine ve 'nın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde ve TVF'nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda, kamu bankalarına toplam 3,7 milyar avro ilave ana sermaye desteği sağlanması konusunda üstlendiği görevi duyurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yine aynı misyon doğrultusunda T.C. AŞ, Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız." bilgisi verildi.

- DİBS'LERİN BANKALARA SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK NAKİTLE KARŞILANACAK

Hali hazırda T.C. Ziraat Bankası AŞ'nin tamamı, Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ise çoğunluk hissesinin TVF bünyesinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, TVF'nin Vakıfbank'ta da hissedar olacağı bu işlemle birlikte üç arasındaki koordinasyon ve sinerjinin daha da güçleneceği kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Söz konusu sermaye desteği ile finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen kamu bankalarının Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri ve buna bağlı küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı daha güçlü hale gelmeleriyle önümüzdeki dönem büyüme stratejilerini sürdürmeleri amaçlanmaktadır.

Söz konusu işlemin finansmanı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) piyasa rayicinden bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacaktır. İşlemlere ilişkin detaylar Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun yaptığı Özel Durum Açıklamaları'nda yer almaktadır."

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