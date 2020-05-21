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Liselerde yeni dönem! Resmen devrim...

'nin koronavirüsle mücadelesinde büyük pay sahibi olan meslek liselerinde başlıyor. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitimde dönemine geçildiğini belirterek, "Yaklaşık 20 AR-GE merkezimiz olacak. Her merkez farklı bir alana yoğunlaşacak" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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LİSELERDE YENİ DÖNEM! RESMEN DEVRİM...

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, meslek liselerinde kurulan merkezleri ile ilgili salgın sonrası dönemdeki planlarını Milliyet'e anlattı. "Mesleki eğitimde artık AR-GE dönemine geçiyoruz" diyen Özer, kovid-19 salgınının mesleki eğitime en önemli kazanımlarından birisinin bu olacağını belirterek, "Bu süreçte kurduğumuz AR-GE merkezlerine bölgesel dağılımı da göz önüne alarak yenilerini ekleyeceğiz. Yaklaşık 20 AR-GE merkezimiz olacak. Her merkez farklı bir alana yoğunlaşacak. Örneğin bir merkez sadece yazılım ile ilgili olurken bir diğeri biyomedikal cihaz teknolojileri üzerine yoğunlaşacak. Ana odağı ürün geliştirme, patent, faydalı model, tasarım ve marka üretmek, tescil ettirmek ve ticarileşmesini sağlamak olacak. Ürün çeşitliliğini sürekli artıracağız. Öğretmen eğitimlerimizi artık bu bölgesel AR-GE merkezlerinde gerçekleştireceğiz" dedi.

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