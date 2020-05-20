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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Düğün yapacaklara ve altın borcu olanlara kritik uyarı! Gram altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika: Düğün yapacaklara ve altın borcu olanlara kritik uyarı! Gram altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı |Video

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Giriş: 20.05.2020 15:03
Son dakika haberi... Ons altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Gidişat nasıl? Normalleşme adımları piyasayı nasıl etkileyecek? Altın bugün neden düştü? Altındaki düşüş devam edecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, düğün yapacak olan ve altın borcu olan vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Ons altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Gidişat nasıl? Normalleşme adımları piyasayı nasıl etkileyecek? Altın bugün neden düştü? Altındaki düşüş devam edecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, düğün yapacak olan ve altın borcu olan vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Son dakika: Canlı yayında açıkladı swap anlaşması sonrası dolarda düşüş sürecek mi? Dolar kaç lira oldu? 20.05.2020 |Video SON DAKİKA: CANLI YAYINDA AÇIKLADI SWAP ANLAŞMASI SONRASI DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ? DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (20.05.2020) |VİDEO
Son dakika: Swap anlaşması sonrası döviz, altın ve borsada beklenti ne? Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın ne kadar oldu? |Video SON DAKİKA: SWAP ANLAŞMASI SONRASI DÖVİZ, ALTIN VE BORSADA BEKLENTİ NE? ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? |VİDEO

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