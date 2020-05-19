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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan canlı yayında Bakan Pakdemirli ve vekillere sosyal mesafe uyarısı

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Giriş: 19.05.2020 17:26
Güncelleme:19.05.2020 17:39
Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan 70 yıllık rüya proje olan Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan canlı yayında açılış öncesi milletvekillerine sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Uyarılar üzerine maskesi olmayan vekillere maske verildi ve sosyal mesafe kuralı ayarlandı. İşte o anlar...

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan 70 yıllık rüya proje olan Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan canlı yayında açılış öncesi milletvekillerine sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Uyarılar üzerine maskesi olmayan vekillere maske verildi ve sosyal mesafe kuralı ayarlandı. İşte o anlar...

"ÖNCE TEDBİRİ BİZ ALALIM Kİ MİLLETİMİZDEN DE İSTEYELİM"

Başkan Erdoğan'ın uyarıları sonrası maskesi bulunmayanlara maske takarken sosyal mesafe kuralına da dikkat edildi. "Önce tedbiri biz alalım ki milletimizden de tedbir isteyelim." diyen Başkan Erdoğan "Birbirimize çok yakınız bu mesafeye dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik çok önemli." sözleriyle bakanları ve milletvekillerini uyardı.

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