Başkan Erdoğan 70 yıllık rüya olan Ilısu Barajı açılış töreninde konuştu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'nde hitap etti. Başkan Erdoğan, "Tüm engellemelere rağmen bu eseri ülkemize kazandırdık." dedi. Öte yandan Erdoğan "Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissetirecek." mesajını verdi. Ayrıca Başkan Erdoğan "Çiftçilerimize ne yaptınız?" diyen Kılıçdaroğlu'na da yanıt verdi. Erdoğan, "Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız." açıklamasında bulundu.

Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün hayata geçti. Yapılan törende ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu. Daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli söz aldı.

Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Ilısu Barajı'nı elektrik üretimine başlatmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Artık su akıyor Türk yapıyor. 48 yılda yapılan barajın 2 katı son 18 yılda yapıldı. Sudan en fazla verimi almak için pek çok projeyi hayata geçirdik geçirmeye devam ediyoruz. Sulama alanından 66 milyon dekardan 85 milyon dekara çıkarılmasını hedefliyoruz. Dicle Nehri üzerinde kurulan Ilısu ikinci büyük barajımızdır. 1. tribün ile 700 milyon kilovat saat enerji üretimi yapmayı hedefliyoruz" dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR



Daha sonra söz alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldığı Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'nde hitap etti.



TÜRKİYE'NİN 70 YILLIK RÜYASI GERÇEK OLDU



Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve Başkan Erdoğan tarafından 2008'de temeli atılan barajda elektrik üretimi başlayacak. Kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin dördüncü büyüğü konumunda bulunan Ilısu Barajı'nın önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer alıyor.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN O AÇIKLAMALARI;

Ilısu Barajı'nın ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen Veysel Eroğlu başta olmak üzere yüklenici firmalara, mühendisinden işçisine herkesi kutluyorum.

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik santralimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yapımına başladığımız 2008'den beri krediden inşaasına her aşamasında pek çok engel ile karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık. Bu tesisden faydalanacak şehirlerimiz için bugün bayram günüdür.

Türkiye için Güneydoğu Anadolu için bugün bayram günü. Başta ana muhalefet olmak üzere diğer muhalifler buranın yapımı karşısında merak ediyorum ne diyecekler. Bölgenin çiftçisi toprakları için her şey burada.







"ILISU BARAJI YIL SONUNDA TAM KAPASİTE İLE FAALİYETE GEÇECEK"



18 yıldır laf değil, eser üretme siyasetimizin bir örneği duruyor. Ve kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi halkına silah çekenlere verdiğimiz en güzel cevap bu muhteşem eserdir. İlk etapta 200 megavat gücündeki birinci ünitesini hizmete alıyoruz. Ilısu Barajı yıl sonunda tam kapasite ile faaliyete geçecek.







"TESİSİN EKONOMİYE YILLIK KATKISININ 2.8 MİLYAR LİRA OLMASINI BEKLİYORUZ"

Ve kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi halkına silah çekenlere verdiğimiz en güzel cevap bu muhteşem eserdir. Ilısu Barajı'ndan esecek barış , kardeşlik ve huzur rüzgarı bu topraklarda dalga dalga hissettirecektir.

Yıllık enerji üretim kapasitesi 4.1 milyar kilowatt saat olan santralimizin 200 megawatt gücündeki birinci ünitesini hizmete alıyoruz. Her ay bir türbini hizmete alıp Ilısu'yu yılsonuna kadar faaliyete geçireceğiz.

Ilısu'nun maliyeti yeniden yerleşim, tarihi varlıkların korunması ve inşaatı 18 milyar lirayı buldu. Barajın inşaatı konusunda en çok istismar edilen tüm tarihi varlıklar özenle korunmuştur. Bu tür çalışmalar için 200 milyon liralık kaynak kullanılmıştı. Tesisin ekonomiye yıllık katkısının 2.8 milyar lira olmasını bekliyoruz.







"17 YENİ BARAJ AÇILIŞI DAHA YAPACAĞIZ"



Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 yeni baraj açılışı daha yapacağız.

Bunları bir ay arayla belki daha kısa. Bu yaz bu konularda zenginlik dönemi olacak. Enerjide suda. Türkiye 2002 yılında 97 hidroelektrik santrali vardı. Biz buna 587 hidroelektrik santrali daha ekledik. Türkiye enerji alanında devrim gerçekleştiren ülkelerden biridir.

Türkiye 2002 yılında 84 içme suyu tesisine sahipti, 247 tesis daha ekleyerek 4.5 milyar metreküpe yakın sağlıklı içme suyu kazandırdık. 18 yılda 18 milyon dekar araziyi üretime açtı.

Bitenlerin yanısıra hala inşaası süren tamamlanmak ve proje aşamasında olan pek çok projemiz bulunuyor. 403 tesisi hizmete sunmayı planlıyoruz.



"DURMAK YOK YOLA DEVAM ANLAYIŞIYLA..."

Hizmete alacağımız bu yatırımların ülkemize katkısı zirai gelirde 14 milyar lira, enerjide 28.5 megawatt kurulu güç, taşkın korumada 4.5 milyon dekar, içme suyunda 4.5 milyon metreküptür. Hepsinin de resmi açılışlarını önümüzdeki aylar ve haftalar içerisinde gerçekleştireceğiz. Durmak yok yola devam anlayışıyla eser üretmeye devam edeceğiz.

Sokağa çıkma sınırlamalarını ülkede hayatı tümüyle durdurmak değil, insan hareketliliğini azaltarak getirdiğimizi tekrar hatırlatmak istiyorum.

Sokağa çıkma sınırlamasının dışında kalan kesimler teker teker sayılmıştır. 23 Mayıs'ta başlayıp 26 Mayıs gecesine kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının dışında kalanlar arasında bitki ve hayvan üretiminde iştigal eden vatandaşlarımız da bulunuyor.

Ülkemizde ekilmemiş tek karış toprak, harekete geçilmemiş en küçük potansiyel bırakmadan yeni döneme hazırlanacağız. Koronavirüs döneminde ölenler oldu, Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız, hastalarımız var. Onlara da şifa diliyorum. Arka arkaya bazı hastanelerimizin açılışını yapıyoruz. Başakşehir'deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'dir.

18 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM



IIlısu projesi baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlar ile beraber yaklaşık 18 milyar liraya mal olurken, barajın tamamlanmasıyla birlikte ülke ekonomisine yıllık 2.5 milyar kira katkı sunacak.



Yatırım için yabancı bankalarla 300-350 milyon dolarlık anlaşma yapılmıştı. Ancak yabancılar çevre ve tabii dokunun yok edileceğini ileri sürerek kredi vermekten vazgeçince Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi ve üç Türk bankasının kredi vermesi sağlandı.

HİZMET YOLUNDA ÇALIŞMAYA DEVAM



Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu:

"Ülkemizin en büyük enerji ve sulama projelerinden olan Ilısu Barajı'nın 6 türbininden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağımızın müjdesini de kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Milletimize hizmet yolunda durmadan, dinlenmeden tüm imkânları seferber ederek çalışmaya devam edeceğiz."