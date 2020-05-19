Ilısu Barajı'nda ilk türbin devreye giriyor! Başkan Erdoğan törene katılacak

Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ndeki (HES) altı türbinden ilki bugün devreye alınıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle iştirak edeceği, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'ne katılacak.

Giriş Tarihi: 19.05.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 09:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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