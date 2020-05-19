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Ilısu Barajı'nda ilk türbin devreye giriyor! Başkan Erdoğan törene katılacak

Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ndeki (HES) altı türbinden ilki bugün devreye alınıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle iştirak edeceği, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'ne katılacak.

Giriş Tarihi: 19.05.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 09:17
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Ilısu Barajı'nda ilk türbin devreye giriyor! Başkan Erdoğan törene katılacak

Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ndeki (HES) altı türbinden ilki bugün devreye alınıyor.

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Ilısu Barajı'nda ilk türbin devreye giriyor! Başkan Erdoğan törene katılacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

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Ilısu Barajı'nda ilk türbin devreye giriyor! Başkan Erdoğan törene katılacak

Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.

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Ilısu Barajı'nda ilk türbin devreye giriyor! Başkan Erdoğan törene katılacak

Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve Başkan Erdoğan tarafından 2008'de temeli atılan barajda elektrik üretimi başlayacak.

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Ilısu Barajı'nda ilk türbin devreye giriyor! Başkan Erdoğan törene katılacak

Kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin dördüncü büyüğü konumunda bulunan Ilısu Barajı'nın önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer alıyor.