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Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 1-3 Haziran 2020 tarihinde başlıyoruz

Ticarete yerli ve milli yazılımla "" damga vuracak. Ticaret Bakanı , "Sanal Fuarlarımıza 1-3 Haziran 2020 tarihinde ayakkabı ve saraciye fuarı "" ile başlıyoruz" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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BAKAN PEKCAN: 1-3 HAZİRAN TARİHİNDE BAŞLIYORUZ
Ticaret Bakanı , "Sanal Fuarlarımıza 1-3 Haziran 2020 tarihinde ayakkabı ve saraciye fuarı "" ile başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

FUARLARIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Pekcan, "Yerli ve milli yazılım katkısıyla 22-26 Haziran 2020 tarihlerinde 'nı gerçekleştireceğiz. Bu etkinlikle ziyaretçilere fuar alanını üç boyutlu olarak gezme imkanı sağlanmasının yanı sıra firmalara ziyaretçileriyle anlık mesajlaşma ile görüntülü görüşme imkanları da sunulacak" dedi.

"ÇALIŞMA BAŞLATILDI"

Bakan Ruhsar Pekcan, "İhracata yönelik devlet desteklerimize, Sanal Ticaret Heyetleri ve Sanal Fuarları eklemek için çalışma başlattık" şeklinde konuştu.
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