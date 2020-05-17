Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 1-3 Haziran 2020 tarihinde başlıyoruz
Ticarete yerli ve milli yazılımla "Sanal Fuar" damga vuracak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sanal Fuarlarımıza 1-3 Haziran 2020 tarihinde ayakkabı ve saraciye fuarı "Shoedexpo" ile başlıyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sanal Fuarlarımıza 1-3 Haziran 2020 tarihinde ayakkabı ve saraciye fuarı "Shoedexpo" ile başlıyoruz" açıklamasında bulundu.
FUARLARIN ÖZELLİKLERİ NELER?
Pekcan, "Yerli ve milli yazılım katkısıyla 22-26 Haziran 2020 tarihlerinde Sanal Tarım Makineleri Fuarı'nı gerçekleştireceğiz. Bu etkinlikle ziyaretçilere fuar alanını üç boyutlu olarak gezme imkanı sağlanmasının yanı sıra firmalara ziyaretçileriyle anlık mesajlaşma ile görüntülü görüşme imkanları da sunulacak" dedi.
"ÇALIŞMA BAŞLATILDI"
Bakan Ruhsar Pekcan, "İhracata yönelik devlet desteklerimize, Sanal Ticaret Heyetleri ve Sanal Fuarları eklemek için çalışma başlattık" şeklinde konuştu.
FUARLARIN ÖZELLİKLERİ NELER?
Pekcan, "Yerli ve milli yazılım katkısıyla 22-26 Haziran 2020 tarihlerinde Sanal Tarım Makineleri Fuarı'nı gerçekleştireceğiz. Bu etkinlikle ziyaretçilere fuar alanını üç boyutlu olarak gezme imkanı sağlanmasının yanı sıra firmalara ziyaretçileriyle anlık mesajlaşma ile görüntülü görüşme imkanları da sunulacak" dedi.
"ÇALIŞMA BAŞLATILDI"
Bakan Ruhsar Pekcan, "İhracata yönelik devlet desteklerimize, Sanal Ticaret Heyetleri ve Sanal Fuarları eklemek için çalışma başlattık" şeklinde konuştu.
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