17 Mayıs 2020, Pazar
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2020 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye Temmuz ayında 2 bin 204 lira!

Yaklaşan Temmuz ayı, milyonlarca kişi için ayı olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Peki emekli zammı ne kadar olacak? İşte merakla beklenen o tablo...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.05.2020
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2020 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu nedenle verileri merakla izlenirken; oranına ilişkin ipucu, Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinden geldi.

FARK GÖRÜNDÜ
Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 0.76, Haziran ayı için yüzde 0.45 çıktı. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.41 olarak gerçekleşecek.

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