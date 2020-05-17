2020 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye Temmuz ayında 2 bin 204 lira!

Bu nedenle enflasyon verileri merakla izlenirken; zam oranına ilişkin ipucu, Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinden geldi.

FARK GÖRÜNDÜ

Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 0.76, Haziran ayı için yüzde 0.45 çıktı. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.41 olarak gerçekleşecek.