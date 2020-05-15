Son dakika: PTT’den para transferine iBAN düzenlemesi
Son dakika haberi... Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) para transferleri zorunlu iBAN kullanımı kapsamına alındı.
Merkez Bankası'nın Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Avrupa ekonomik alanında yer alan ülkelerdeki hesaba yapılan para transferlerinde alıcıya ait iBAN'ın doğrulanması ve kullanılması zorunluğu kapsamına PTT de alındı.Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ'e eklenen maddede, "Bu Tebliğ hükümleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine de uygulanır" denildi.
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