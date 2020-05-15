Son dakika: Sağlık Bakanlığından normalleşme süreci için 13 rehber!
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirler için 13 rehber daha hazırladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, madenlerde ve şantiyelerde yeni tedbirler alınacak. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tedbirler şu şekilde..
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirler için 13 rehber daha hazırladı.
İŞTE REHBERDE YER ALAN DETAYLAR:
Oyuncak Mağazaları ile İlgili Önlemler
Kitap ve Kırtasiye Mağazaları ile İlgili Önlemler
Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler ile İlgili Önlemler
Şantiyelerde Alınacak Önlemler
Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler
Minibüsler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler
Kuyumcu, Bijuteri, Saatçi ve Optikçi Esnafı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler
Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler
Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler
Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri
Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri
Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler
Madenlerde Alınacak Önlemler
SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN AÇIKLADIĞI ÖNLEMLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN....
MADEN VE ŞANTİYELER İÇİN REHBERİN DETAYLARI
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tedbirleri kapsamında maden ve şantiyelerde alınacak yeni tedbirleri açıkladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, madenlerde ve şantiyelerde yeni tedbirler alınacak. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tedbirler şöyle:
Günlük ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olanları belirlemek için çalışanların takibini yapmak.
Servis olarak kullanılan araçların girişlerine el antiseptiği konulması.
Yurt içi seyahatten dönen çalışanların sağlık kontrolünden geçirilmeden işbaşı yapmalarının engellenmesi.
Bulaş riskini artırabilecek parmak izi okutulması gibi sistemlerin geçici süreyle kullanılmaması, mümkünse temassız sistemlerin kullanılması.
Ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde çalışma süreleri içinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin sosyal mesafeyi koruyacak şekilde planlanması ve takip edilmesi.
Asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması.
Ofis alanlarında maske kullanılması.
Mümkün durumlarda vardiyaların bölünerek yoğunluk azaltılması.
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