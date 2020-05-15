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Son dakika: Deutsche Bank Norisbank'ı satabilir

Son dakika haberi... 'ın, Alman online bankası 'ı satmayı değerlendirdiği bildirildi. 2006'da 420 milyon euro karşılığında alınan Norisbank'ın 550 bin müşterisi var.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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ALMAN BANKADAN FLAŞ KARAR! SATABİLİR

Almanya'nın en büyük bankalarından biri olan , Alman online banka `ı satmayı değerlendiriyor.

Nihai kararın henüz verilmediğini belirten kaynaklar, Norisbank'ın Deutsche Bank bünyesine entegre edilmesinin de seçenekler arasında olduğunu ifade ettiler.

Bonn merkezli olan ve Deutsche Bank tarafından 2006'dan 420 milyon euro karşılığında satın alınan Norisbank'ın 550 bin müşterisi bulunuyor.

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