Son dakika: Deutsche Bank Norisbank'ı satabilir

Almanya'nın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank, Alman online banka Norisbank`ı satmayı değerlendiriyor.

Nihai kararın henüz verilmediğini belirten kaynaklar, Norisbank'ın Deutsche Bank bünyesine entegre edilmesinin de seçenekler arasında olduğunu ifade ettiler.



Bonn merkezli olan ve Deutsche Bank tarafından 2006'dan 420 milyon euro karşılığında satın alınan Norisbank'ın 550 bin müşterisi bulunuyor.