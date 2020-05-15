Sahte faturayla mücadelede önemli adım! Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapacağı analiz ve değerlendirme sonucunda sahte fatura düzenleme ve kullanma riski yüksek mükelleflerin kaydını silecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapacağı analiz ve değerlendirme sonucunda sahte fatura düzenleme ve kullanma riski yüksek mükelleflerin kaydını silecek.
VERGİ İNCELEMESİ VE "YOKLAMA" YAPILACAK
Bu kapsamda, mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak vergi incelemesi ve iş yerinde "yoklama" gerçekleştirilecek.
ŞART KOŞULACAK
Silinen mükellefiyet, bir ay içerisinde teminat verilmesi ile tüm vergi borçlarının ödenmesi şartıyla yeniden oluşturulabilecek ve bu mükellefler bir daha kağıt fatura düzenleyemeyecek.
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