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Haberler Ekonomi Haberleri Sahte faturayla mücadelede önemli adım! Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı

Sahte faturayla mücadelede önemli adım! Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı

Hazine ve , yapacağı analiz ve değerlendirme sonucunda düzenleme ve kullanma riski yüksek mükelleflerin kaydını silecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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SAHTE FATURAYLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIM

Hazine ve , yapacağı analiz ve değerlendirme sonucunda düzenleme ve kullanma riski yüksek mükelleflerin kaydını silecek.

VERGİ İNCELEMESİ VE "YOKLAMA" YAPILACAK

Bu kapsamda, mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak vergi incelemesi ve iş yerinde "yoklama" gerçekleştirilecek.

ŞART KOŞULACAK

Silinen mükellefiyet, bir ay içerisinde teminat verilmesi ile tüm vergi borçlarının ödenmesi şartıyla yeniden oluşturulabilecek ve bu mükellefler bir daha kağıt fatura düzenleyemeyecek.

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