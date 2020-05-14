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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye'ye karşı oyun dışı kaldılar! Fatih'le ilk derin sondaj yapılacak

Güney sınırlarımızda oluşan gerilime değinen ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "'de Türkiye'yi denklem dışında tutmak isteyenler oyun dışı kaldı" açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez, "Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren 'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz" mesajını verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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ENERJİ BAKANI: TÜRKİYE'YE KARŞI OYUN DIŞI KALDILAR

Güney sınırlarımızda oluşan gerilime değinen ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "'de Türkiye'yi denklem dışında tutmak isteyenler oyun dışı kaldı" dedi.

"İŞ PLANIMIZA SADIĞIZ"

Doğu Akdeniz için mesaj veren Bakan Dönmez, "İş planımıza sadığız. Mümkün mertebe iş programına bağlı kalarak ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.



"FATİH'LE İLK DERİN SONDAJIMIZI YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Müjdeli haberi duyuran Bakanı Fatih Dönmez, "Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mini hakkında da açıklama yapan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Öyle tahmin ediyorum üçüncü çeyrekte bu yarışmaları tamamlamış oluruz" dedi.

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