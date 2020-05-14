Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye'ye karşı oyun dışı kaldılar! Fatih'le ilk derin sondaj yapılacak
Güney sınırlarımızda oluşan gerilime değinen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi denklem dışında tutmak isteyenler oyun dışı kaldı" açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez, "Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz" mesajını verdi.
Güney sınırlarımızda oluşan gerilime değinen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi denklem dışında tutmak isteyenler oyun dışı kaldı" dedi.
"İŞ PLANIMIZA SADIĞIZ"
Doğu Akdeniz için mesaj veren Bakan Dönmez, "İş planımıza sadığız. Mümkün mertebe iş programına bağlı kalarak ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.
"FATİH'LE İLK DERİN SONDAJIMIZI YAPMAYI PLANLIYORUZ"
Müjdeli haberi duyuran Bakanı Fatih Dönmez, "Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Mini YEKA hakkında da açıklama yapan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Öyle tahmin ediyorum üçüncü çeyrekte bu yarışmaları tamamlamış oluruz" dedi.
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