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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Benzine 7 kuruş, motorine 12 kuruş indirim geldi

Son dakika: Benzine 7 kuruş, motorine 12 kuruş indirim geldi

Son dakika haberine göre: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12 kuruş, benzinde 7 kuruş  yapıldı. Dün de benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk indirim yapılmıştı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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ve fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidildi. Buna göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12 kuruş, benzinde ise 7 kuruşluk yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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