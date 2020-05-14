Son dakika: Benzine 7 kuruş, motorine 12 kuruş indirim geldi
Son dakika haberine göre: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12 kuruş, benzinde 7 kuruş indirim yapıldı. Dün de benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk indirim yapılmıştı.
Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidildi. Buna göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12 kuruş, benzinde ise 7 kuruşluk indirim yapıldı.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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