14 Mayıs 2020, Perşembe
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Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi açıklandı

Son dakika haberine göre: , mart ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, sanayi üretimi martta yıllık yüzde 2 azaldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİ AÇIKLANDI

( ) mart ayı 'ni açıkladı. Büyümenin öncü verisi kabul edilen sanayi üretimi martta yıllık olarak yüzde 2 düştü. Sanayi üretimi şubat ayına göre ise yüzde 7.1 azaldı.

ALT SEKTÖRLER

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı.

SEKTÖREL DAĞILIM

Sanayi üretimi aylık yüzde 7,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 azaldı.

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