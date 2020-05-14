Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi açıklandı
Son dakika haberine göre: Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, sanayi üretimi martta yıllık yüzde 2 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) mart ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Büyümenin öncü verisi kabul edilen sanayi üretimi martta yıllık olarak yüzde 2 düştü. Sanayi üretimi şubat ayına göre ise yüzde 7.1 azaldı.
ALT SEKTÖRLER
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı.
SEKTÖREL DAĞILIM
Sanayi üretimi aylık yüzde 7,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 azaldı.
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