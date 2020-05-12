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Son dakika: Geçici vergi beyannamesinin verilme süresiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberleri... Hazine ve , bu yılın 1. 'ne ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini günü sonuna kadar uzattı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.05.2020
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SON DAKİKA: GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI

Hazine ve , bu yılın 1. 'ne ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini günü sonuna kadar uzattı.

Bakanlıktan, bu yılın ocak, şubat ve mart dönemini kapsayan geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleriyle ilgili duyuru yapıldı.

Duyuruda, "2020 1. Geçici Vergi Dönemi'ne ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. " ifadesi yer aldı.

Söz konusu beyannamelerin verilme tarihi 18 Mayıs olarak belirlenmişti.

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