Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD’ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD'ın 30. kuruluş yıl dönümünü unutmadı ve bir mesaj yayınladı.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yayınlanan mesaj:

"Bu ülkenin üretimine ve refahına katkı yapmak için Anadolu'nun genç evlatları tarafından 30 yıl önce kurularak bugün büyük bir ailenin çatısı haline gelmiş MÜSİAD'ın kuruluş yıl dönümünü tebrik eder, ülkemize ve ekonomimize sundukları kıymetli katkıların sürekliliğini dilerim."