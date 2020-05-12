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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nda 81 il valiliğine çay üreticileri için genelge

Son dakika haberleri... , 81 ilin valiliğine, "" konulu genelge gönderdi. 14 gün boyunca, belirlenen alanlar dışında bulunmayacağına, Kovid-19 tedbirlerine uyacağına dair taahhütte bulunacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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81 İL VALİLİĞİNE ÇAY ÜRETİCİLERİ İÇİN GENELGE

, 81 ilin valiliğine, "" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, Çaykur'a kayıtlı çay üreticileri 19 Mayıs gece yarısından itibaren, çay bahçelerinin bulunduğu illere alarak gidebilecek. 14 gün boyunca, belirlenen alanlar dışında bulunmayacağına, Kovid-19 tedbirlerine uyacağına dair taahhütte bulunacak.

Detaylar gelecek...

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