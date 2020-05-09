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Haberler Ekonomi Haberleri MHP lideri Bahçeli'den Bakan Albayrak'ı hedef alan CHP ve yardakçılarına sert cevap

MHP lideri Bahçeli'den Bakan Albayrak'ı hedef alan CHP ve yardakçılarına sert cevap

lideri , Twitter hesabı üzerinden bir dizi paylaşımda bulundu. 'ı ve ekonomisini hedef alan 'ye yönelik '' heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar Türkiye ekonomisine atıp tutuyorlar. '' derken, ''Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak’a verip veriştiriyorlar! İnsan da biraz edep olur, biraz erdem olur, ’in yardakçıları, devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar.'' ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN BAKAN ALBAYRAK'I HEDEF ALAN CHP VE YARDAKÇILARINA SERT CEVAP

lideri Bahçeli, ve Türk ekonomisini hedef alan güruha çok sert tepki gösterdi.

Bahçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi: heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar ekonomisine atıp tutuyorlar. Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak'a verip veriştiriyorlar! İnsan da biraz edep olur, biraz erdem olur, 'in yardakçıları, devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar.

HEP AYNI TERANE!

Hep aynı terane! Hep aynı masal! Kasamız boşalmış; başka, IMF'ye gidilecekmiş; Ekonomi çok kötü yönetiliyormuş! Türkiye'ye siyaset vasıtasıyla hizmetin ilk halkası öncelikle insan olmaktır. Bir insanın damatlığıyla siyaset üretenler artık çürümüştür, sersefil hale gelmişlerdir.

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