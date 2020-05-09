MHP lideri Bahçeli'den Bakan Albayrak'ı hedef alan CHP ve yardakçılarına sert cevap

MHP lideri Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Türk ekonomisini hedef alan güruha çok sert tepki gösterdi.

Bahçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi: IMF heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar Türkiye ekonomisine atıp tutuyorlar. Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak'a verip veriştiriyorlar! İnsan da biraz edep olur, biraz erdem olur, Kemal Derviş'in yardakçıları, devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar.

HEP AYNI TERANE!

Hep aynı terane! Hep aynı masal! Kasamız boşalmış; başka, IMF'ye gidilecekmiş; Ekonomi çok kötü yönetiliyormuş! Türkiye'ye siyaset vasıtasıyla hizmetin ilk halkası öncelikle insan olmaktır. Bir insanın damatlığıyla siyaset üretenler artık çürümüştür, sersefil hale gelmişlerdir.