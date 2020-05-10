Milyonlarca emekliye 1.118 lira! Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı 2020?
Milyonlarca emekli, bu yılın ilk ikramiyesini erken almanın sevincini yaşıyor. Emekliler, Kurban Bayramı ödemesinin zamlı olmasını talep etti.Talep uygulamaya konulursa, emekli bayram ikramiyesi bin 118 liraya çıkacak.
Emekliler, bayram ikramiyesi ile yılda iki kez biner lira ek kazanç elde ediyor. Bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da ödenirken; ikinci ödeme de Kurban Bayramı öncesinde yapılacak.
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