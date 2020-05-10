10 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Milyonlarca emekliye 1.118 lira! Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı 2020?

Milyonlarca emekliye 1.118 lira! Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı 2020?

emekli, bu yılın ilk ikramiyesini erken almanın sevincini yaşıyor. Emekliler, Kurban Bayramı ödemesinin zamlı olmasını talep etti.Talep uygulamaya konulursa, emekli bayram ikramiyesi bin 118 liraya çıkacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
ABONE OL
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI VAR MI 2020?

Emekliler, bayram ikramiyesi ile yılda iki kez biner lira ek kazanç elde ediyor. Bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da ödenirken; ikinci ödeme de Kurban Bayramı öncesinde yapılacak.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA