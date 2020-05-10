Milyonlarca emekliye 1.118 lira! Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı 2020?

Emekliler, bayram ikramiyesi ile yılda iki kez biner lira ek kazanç elde ediyor. Bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da ödenirken; ikinci ödeme de Kurban Bayramı öncesinde yapılacak.