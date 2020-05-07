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Son dakika: BDDK'dan yurtdışında kurulu bankalara yasak

Son dakika haberi... ve (), yurtdışında kurulu 3 bankaya bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirdi. BDDK'dan yapılan açıklamada yurtdışında kurulu , ve 'in TL yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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BDDK'DAN YURTDIŞINDA KURULU BANKALARA YASAK

, yurtdışında kurulu 3 bankaya bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirdi. BDDK'dan yapılan açıklamada yurtdışında kurulu , ve 'in TL yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi.

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BDDK'DAN FLAŞ HAMLE

merkezli bazı yabancı bankaların Türk bankalarına olan döviz işlemi kaynaklı Türk lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyerek temerrüde düşmeleri üzerine ve (BDDK) harekete geçti. BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'e yasak getirdi.

Alınan kararda, "Bu üç Türkiye'deki bankalara karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği tespit edildiğinden, yurt dışında kurulu söz konusu bankalar dahil ülke bankalarımıza Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen tüm yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine Kurul tarafından karar verilmiştir" denildi.

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ABD'DE DE PARA ÖDEDİLER

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan bankacılık kaynakları, "Yapılan işlem sonrasında ortaya çıkan yükümlülüğün yerine getirilmemesi tüm dünyada belli müeyyidelere tabidir. Yerli ya da yabancı bir bankanın satmış olduğu dolarını, SWIFT sistemi üzerinden alıcı bankaya ödememesi sonucunda ortaya çıkan tablo ve uygulanacak cezai yaptırımlar ne ise, yerli ya da yabancı bir bankanın satmış olduğu TL'yi EFT sistemindeki alıcıya ödememesi durumunda da benzer şekildedir" dedi. Ayrıca, ismi geçen bankalar arasında yer alan BNP Paribas'ın geçtiğimiz yıllarda gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaptığı manipülatif işlemlerden ötürü ABD bankacılık otoritelerine 350 milyon dolar ceza ödemek zorunda kaldığı hatırlatıldı.

2008'DEN SONRA HERKES ÖNLEM ALIYOR

2008 finansal krizi sırasında ve sonrasında tüm dünyada benzer örneklerde serbest piyasa isleyişini bozacak şekilde kısa vadede sert fiyat hareketlerine neden olup panik yaratarak haksız kazanç elde eden kişi ve kuruluşlara karşı caydırıcı önlemlerin alınıyor.

Böylece aykırı davranışların cezalandırılması ekonomik gerçeklere örtüşmeyen fiyat oluşumunu ve ortaya çıkabilecek sistematik risklerin önlenmesi amaçlanıyor.

MANİPÜLATİF İŞLEMLERE ARACILIK YAPILAN BANKALAR UYARILDI

BDDK tarafından bankalara gönderilen yazıda, sözü edilen yurt dışı finansal kuruluşların yaptığı işlemlere ya da benzeri manipülatif faaliyetlere aracılık eden yurt için bankalar hakkında da gerekli idari işlemlerin tesis edileceği vurgulandı. Ayrıca, ve dahil, finansal piyasalarda yapay fiyat oluşumuna neden olacak bütün işlemlerin Bankacılık Kanunu'nun 76. Maddesi ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde suç sayıldığı bankalara hatırlatıldı. Aldatıcı bir mekanizma veya kurgu yoluyla döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatını suni olarak etkileyen veya etkileyebilecek eylemlere dahil olmak veya aracılık etmenin de aynı kapsamda olduğu hatırlatıldı.

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