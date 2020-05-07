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Son dakika: BDDK'nın 3 banka koyduğu yasak ne anlama geliyor? Ekonomist Cüneyt Paksoy anlattı |Video

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07.05.2020
Londra merkezli bazı yabancı bankaların Türk bankalarına olan döviz işlemi kaynaklı Türk lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyerek temerrütte düşmeleri üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'e yasak getirdi. Peki getirilen bu yasak ne anlama geliyor? Bundan son ne olacak? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber canlı yayınında yorumladı.

merkezli bazı yabancı bankaların Türk bankalarına olan döviz işlemi kaynaklı Türk lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyerek temerrüde düşmeleri üzerine ve (BDDK) harekete geçti. BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'e yasak getirdi.

Alınan kararda, "Bu üç Türkiye'deki bankalara karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği tespit edildiğinden, yurt dışında kurulu söz konusu bankalar dahil ülke bankalarımıza Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen tüm yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine Kurul tarafından karar verilmiştir" denildi.

Peki getirilen bu yasak ne anlama geliyor? Bundan son ne olacak? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber canlı yayınında yorumladı.

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