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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: BDDK 3 bankaya işlem yasağı getirdi! BNP Paribas Citibank ve UBS'ye yasak |Video

Son dakika: BDDK 3 bankaya işlem yasağı getirdi! BNP Paribas Citibank ve UBS'ye yasak |Video

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26.05.2019
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas, Citibank ve UBS AG'ye işlem yasağı getirdi. İkinci bir duyuruya kadar bu bankalar ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işlemi yapılmayacak. Bu mahiyetteki vadesi gelen işlemleri yenilenmeyecek.

Londra merkezli bazı yabancı bankaların Türk bankalarına olan döviz işlemi kaynaklı Türk lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyerek temerrüde düşmeleri üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'e yasak getirdi.

Alınan kararda, "Bu üç banka Türkiye'deki bankalara karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği tespit edildiğinden, yurt dışında kurulu söz konusu bankalar dahil ülke bankalarımıza Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen tüm yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine Kurul tarafından karar verilmiştir" denildi.

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