Son dakika: Uluslararası yatırımcılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan net mesaj: IMF ile SWAP masada değil
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiği telekonferans görüşmesinde önemli mesajlar verdi. Bakan Albayrak, "SWAP görüşmelerine devam ediyoruz. IMF ile SWAP masada değil" dedi. Albayrak, "Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılara yeni tip koronavirüs salgınını kontrol altına alan Türkiye'nin yasakları gevşeterek normalleşme sürecine girdiğini söyledi. Albayrak, "Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeter. İkinci çeyrekte toparlanma bekliyoruz. Türkiye Batı'nın güveneceği tek ortak" mesajını verdi. Bakan Albayrak, Hazine'nin 2020'de çevirmesi gereken borç miktarının sadece 4.7 milyar dolar kaldığını vurguladı. Albayrak, yeni dönemde birden fazla swap anlaşması imzalanabileceğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya geldi. Citigroup ve Societe Generale'in düzenlediği konferans yaklaşık bir saat sürdü. Bakan Albayrak sunumun ardından sorular yanıtladı.
Bakan Albayrak şu mesajları verdi:
PANDEMİ YASAKLARI GEVŞETİLİYOR: Koronavirüs salgını kontrol altına alındı, veriler de bunu gösteriyor. Bu yüzden biz de yasakları kontrollü olarak gevşetmeye başlıyoruz.
İKİNCİ YARIDA TOPARLANMA: En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek.Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum
SWAPTA BİRDEN FAZLA ANLAŞMA: G20'de Ticaret açığı verdiğimiz ve serbest ticaret anlaşmamız olan ülkelerle birebir swap görüşmeleri yapıyoruz. Swap görüşmeleri devam ediyor. Birden fazla anlaşma olabilir. Sonuçlanmadan yorum yapmak doğru değil.
İHRACATA DESTEK VERİYOR: İhracat ve turizmde düşüş olsa da, emtia fiyatlarındaki düşüş ile cari dengede önemli değişiklik olmayacak. İhracatçılarımızı destekliyoruz.
Imf ile swap masada değil.
REZERVLER FAZLASIYLA YETERLİ: Merkez Bankası'nın brüt ya da net rezerv hedefi yok. Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede. Rezervler fazlasıyla yeterli.
HAZİNEMİZ GÜÇLÜ: Hazine'nin 2020'de çevirmesi gereken borç sadece 4.7 milyar dolar kaldı.
BANKALAR BORCUNU RAHAT ÇEVİRİYOR: Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını rahatlıkla çeviriyorlar.
TÜRKİYE BATI'NIN GÜVENECEĞİ BİR ORTAK: Türkiye batının güvenebileceği bir ortağıdır
ENFLASYON BASKISI BEKLEMİYORUM: Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum. Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum. Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir.
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