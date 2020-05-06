07 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: Tokat'ta iki mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberine göre 'tın Erbaa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle karantinaya alındı.Karantina 14 gün sürecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2020
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O İLİMİZDE İKİ MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun çeşitli kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, Erbaa ilçesi Kuruçay ve Ziya Gökalp mahallelerinde 7 Mayıs itibarıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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