Son dakika: Tokat'ta iki mahalle karantinaya alındı
Son dakika haberine göre Tokat'tın Erbaa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle karantinaya alındı.Karantina 14 gün sürecek.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun çeşitli kararlar aldığı belirtildi.
Açıklamada, Erbaa ilçesi Kuruçay ve Ziya Gökalp mahallelerinde 7 Mayıs itibarıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.
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