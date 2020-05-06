Emlak vergisi ödemeleri başladı! Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi ödeme ve sorgulama ekranı
Her yıl eşit iki taksitle ödenen emlak vergisinin ilk taksiti mayıs ayı itibariyle başladı. Emlak vergisinin ay sonuna kadar ödenmesi bekleniyor. Emlak vergisi ödeme ve sorgulama nasıl yapılır? Emlak vergisi borcu olup olmadığını vatandaşlar internet üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapabiliyorlar.
Emlak vergisi her yıl iki taksit şeklinde ödeniyor. Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İki taksitte ödenen emlak vergisinin birinci taktisi mayıs ayında ödenecek.
KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEK?
Peki kimler emlak vergisi ödemekten muaf tutulacak? Geliri olmadığını beyan eden kişiler, sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar, gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimlerin brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için herhangi bir emlak vergisi ödemesi yapmayacakları belirlendi.
EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
İki taksitte ödenen emlak vergisinin birinci taktisi mayıs ayında ödenecek. İkinci taksit ödemeleri ise kayın ayında yapılacak.
EMLAK VERGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilir.
EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?
Emlak vergisi ödemeleri belediyelere yapılmaktadır. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir. Posta çeki ödemesi de son bir alternatif olarak görülmektedir.
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