BM'den İdlib'e 31 tır insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 31 tır insani yardım gönderildi. Malzemelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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