07 Mayıs 2020, Perşembe
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BM'den İdlib'e 31 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler () tarafından, 'nin kentine 31 tır gönderildi. Malzemelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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BM'DEN İDLİB'E 31 TIR İNSANİ YARDIM

'nin yardımlarını taşıyan tırlar, 'ın Reyhanlı ilçesindeki 'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki malzemelerinin ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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