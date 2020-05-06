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1 karat tek taş kaç para? 0,30 karat tek taş pırlanta yüzük fiyatı ne kadar, kaç TL?

1 karat pırlanta tek taş fiyatları ne kadar? Survivor 2020 yarışmasının son bölümünde tarihi ödül oyunun oynandı. Kazanan takımın annelerine 1'er karat tek taş verileceği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından yüzüğün fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, 1 karat tek taş kaç para? 0,30 karat tek taş pırlanta yüzük fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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1 KARAT TEK TAŞ KAÇ PARA?

kaç para? Survivor'ın 68. bölümünde yarışmacılar tarihi ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Ödül ise Anneler Günü'ne özel olarak seçildi. Kazanan takımın annelerine 1'er karat tek taş verilecek. 5'te biten oyunda kazanan takım Gönüllüler oldu. Bu gelişmelerin ardından 1 karat yüzüğün fiyatları merak ediliyor. Peki, 1 karat tek taş kaç para? 0,30 karat tek taş pırlanta yüzük fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

1 KARAT TEK TAŞ FİYATI NE KADAR?

Piyasada 1 karat pırlanta tek taş fiyatı 26.000 TL – 37.000 TL arasında değişiyor.

0,30 KARAT TEK TAŞ PIRLANTA YÜZÜK FİYATI NE KADAR?

Piyasada 2.800 ile 7.000 TL arasında fiyatları değişmektedir.

Survivor sembol oyunu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor 1 karat tek taş yüzük ödülü hangi takım kazandı? SURVİVOR SEMBOL OYUNU KİM KAZANDI? 6 MAYIS SURVİVOR 1 KARAT TEK TAŞ YÜZÜK ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

SURVIVOR SEMBOL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 68. bölümünde sembol oyunu oynandı. Sembol oyununda sona Yasin ve Ersin kaldı. Sembolü kazanan isim Yasin oldu.

Kadınlarda ise sona kalan isimler Nisa ve Aycan oldu. İkili arasında oynanan oyunu Nisa kazandı.

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