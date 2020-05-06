Son dakika: S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Son dakika haberleri... S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu teyit etti.
S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-" olarak teyit edildiği bildirildi.
Türkiye'nin kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu da "B" olarak teyit edildiğinin belirtildiği açıklamada, ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu kaydedildi.
Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin Türkiye ekonomisini büyük ihtimalle resesyona iteceği ve bütçe açığını gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 5'i civarında genişleteceği ifade edildi.
Türkiye'nin net kamu borcunun GSYH'ye oranının 2020 yılı sonunda yüzde 34 seviyesinde olacağının tahmin edildiği açıklamada, artan yükümlülüklere rağmen mali hareket alanı bırakmasının beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, istikrarlı gürünümün, Türkiye'nin özel sektörünün direncine karşı Kovid-19 pandemisi kaynaklı aşağı yönlü risklerin yanı sıra kamu net borç stokunu dengelediği bildirildi.
S&P'nin açıklamasında, döviz kurundaki oynaklığa ve Kovid-19 nedeniyle ekonomik faaliyetteki bozulmalara rağmen, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında toparlanmasının beklendiği ifade edildi.
Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 daralacağının öngörüldüğü açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de ise yüzde 4,2'lik toparlanma göstermesinin beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, enflasyonun bu yıl yüzde 11,3, 2021'de 10,3, 2022'de yüzde 9,8 ve 2023'te yüzde 8,9 olacağı öngörüldü. Ülkedeki işsizlik oranının ise bu yıl yüzde 13,8, 2021'de yüzde 12,5, 2022'de yüzde 11,2 ve 2023'te yüzde 10,7 olacağı tahmin edildi.
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