02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan vatandaşlara uyarı: Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşlara gibi başvurularında, resmi hesapları dışında hiçbir e-posta ve 'e itibar etmemeleri, kişisel bilgilerini resmi kaynaklar dışında 3. kişilerle paylaşmamaları uyarısında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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BAKAN SELÇUK UYARDI: PAYLAŞMAYIN!

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, başta olmak üzere sunulan hizmetleri suistimal etmek suretiyle kişisel bilgileri talep ederek kötü amaçlı kullanan kişi ve web sitelerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Selçuk, açıklamasında, "Kısa çalışma başvuru ve ödeme sürecinde vatandaşlarımız, kişisel güvenlikleri için kendilerine İŞKUR resmi hesapları dışında gelen hiçbir e-posta ve SMS'e itibar etmesinler. Kişisel bilgilerini resmi kaynaklar dışında 3. kişilerle paylaşmasınlar." uyarısını yaptı.

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Siber dolandırıcıların Bakanlık ve 'un adlarını, logolarını taklit edebileceğine, sahte 'ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceğine dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Sadece 'www.turkiye.gov.tr', 'www.iskur.gov.tr' ve 'www.ailevecalisma.gov.tr' gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlemlerinizi bu web siteleri üzerinden gerçekleştirin. Bakanlığımız ve İŞKUR tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyin."

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