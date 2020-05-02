Elon Musk’ın "Bence Tesla'nın hisse senedi fiyatı çok yüksek" paylaşımı şirket değerini 14 milyar dolar düşürdü
Bir ara piyasa değeri 100 milyar dolara yaklaşan Tesla'nın hisse senetleri, kurucusu Elon Musk'ın son tweeti sonrası 14 milyar dolar düştü. Elon Musk tweetinde, "Bence Tesla'nın hisse senedi fiyatı çok yüksek" dedi.
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada, şirketin son haftalarda yükselen hisse senedi fiyatının "çok yüksek" olduğunu söyledi. Musk mesajında, "Bence Tesla hisse senedi fiyatı çok yüksek" dedi.
KESKİN DÜŞÜŞ
Musk'ın mesajı sonrası Tesla'nın piyasa değeri keskin bir düşüş yaşadı ve yüzde 10,3 oranında değer kaybetti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Musk'a tweeti sonrası şaka yapıp yapmadığını sorduğunu, "Hayır" yanıtı aldığını yazdı.
BÜYÜK PRİM ALACAKTI
Tesla'nın hisse senetleri bu yıl değer kazanmıştı. Şirketin piyasa değeri bir ara 100 milyar dolara yaklaşmıştı. Tesla'nın piyasa değerinin bu meblağı bulması halinde, Musk yüz milyonlarca dolar prim alacaktı.
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