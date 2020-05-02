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Elon Musk’ın "Bence Tesla'nın hisse senedi fiyatı çok yüksek" paylaşımı şirket değerini 14 milyar dolar düşürdü

Bir ara piyasa değeri 100 milyar dolara yaklaşan 'nın hisse senetleri, kurucusu 'ın son tweeti sonrası düştü. Elon Musk tweetinde, "Bence Tesla'nın fiyatı çok yüksek" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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14 MİLYAR DOLARLIK TWEET! KESKİN DÜŞÜŞ

'nın CEO'su , 'da yaptığı açıklamada, şirketin son haftalarda yükselen fiyatının "çok yüksek" olduğunu söyledi. Musk mesajında, "Bence Tesla hisse senedi fiyatı çok yüksek" dedi.

KESKİN DÜŞÜŞ

Musk'ın mesajı sonrası Tesla'nın piyasa değeri keskin bir yaşadı ve yüzde 10,3 oranında değer kaybetti. Amerikan gazetesi Musk'a tweeti sonrası şaka yapıp yapmadığını sorduğunu, "Hayır" yanıtı aldığını yazdı.

BÜYÜK PRİM ALACAKTI

Tesla'nın hisse senetleri bu yıl değer kazanmıştı. Şirketin piyasa değeri bir ara 100 milyar dolara yaklaşmıştı. Tesla'nın piyasa değerinin bu meblağı bulması halinde, Musk yüz milyonlarca dolar prim alacaktı.

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