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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! İşsizlik ödeneği hesaplara yatacak

Aile, Çalışma ve , koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ödeneğinin bu ay da hak sahiplerinin hesabına yatırılacağını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! HESAPLARA YATACAK

Aile, Çalışma ve , koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ödeneğinin bu ay da hak sahiplerinin hesabına yatırılacağını açıkladı.

Zehra Zümrüt Selçuk, "Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşlarımızın evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldığımız önlemleri kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı Mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık" dedi.

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ALANLARA ÖNEMLİ UYARI: IBAN NUMARALARI 26 NİSAN'A KADAR BİLDİRİLECEK
hak sahiplerini, numaralarını 26 Nisan'a kadar bildirmesi gerektiği konusunda uyararak, "Hali hazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız ALO 170'i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler" açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk, IBAN bilgisini giremeyen veya IBAN'ı olmayan hak sahiplerinin de mağdur edilmeyeceğini belirtti. Bu kapsamda olanlara ödemeler PTT aracılığıyla yapılmaya devam edilecek.

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